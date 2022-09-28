Valerien Ismael, Fenerbahçe karşısında tutkulu olacaklarını söyledi
Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Başka bir Beşiktaş, başka bir takım performansı görmek istiyorum" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi hakkında “Bu anlaşılabilir bir durum. Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Bizim performansımız değildi. Önümüzde bir hazırlık haftası var. Başka bir maç olacak, evimizde oynayacağız, kendi performansımızı göstermeye çalışacağız. Ben de başka bir Beşiktaş, başka bir takım performansı görmek istiyorum. Derbiyi geçen sene burada yaşadım. Tecrübe ettik, inanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Aynı performansı, arzuyu, tutkuyu bu maçta göstermeyi hedefliyoruz” dedi.
"PERFORMANS YÜKSELMELİ"
Ismael, son haftalarda tartışılan kaleci performanslarıyla ilgili “Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert nedereyse 1 senedir oynamıyor. Sakatlık bölgesine dair özgüvenini yüzde 100 geri kazanması lazım. İki genç kaliteli kalecimiz var. Oynadılar, fırsat buldular. Ersin bu takımda şampiyonluk da yaşadı. Kalecilerimize güveniyoruz. Sezonun hâlâ başındayız. Performansımızı hep beraber yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
"11 İÇİN ÇOK ERKEN"
Fransız hoca, derbinin 11’i için, “Dele Alli’yi pazar günü sahada görebileceksiniz. Şu an ilk 11 konusuyla ilgili yorum yapmak için çok erken. Maça hazırlanmak için çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var. Onların sağlıklı ve düzgün bir şekilde dönmeleri bizim için önemli. Redmond iyi görünüyor, kadroda olabilir. Ancak Ghezzal konusunda gün gün gideceğiz” dedi.
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