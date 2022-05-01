Valerien Ismael'den Rosier'e eleştiri: Yaptığı kabul edilemez

01 Mayıs 2022 Pazar, 19:05

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında bulunan Rosier, gördüğü kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

"BUGÜN %100'ÜMÜZÜ VEREREK OYNAMAMIZ GEREKİYORDU"

Teknik direktör Valerien Ismael, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ismael, "Bu oyunu yüzde 80 ile oynayamayız. Önümüzdeki hafta önemli bir Fenerbahçe maçımız var. Biz Beşiktaş'ız, bu formayı giyen her futbolcudan her şeyini vermesini bekleriz. Bugün %100'ümüzü vererek oynamamız gerekiyordu. Böyle yaptıktan sonra doğru mentaliteyi gösterdik" dedi.

Önlerinde önemli bir Fenerbahçe maçı olduğunu vurgulayan Ismael, "Forma giyen herkes elinden geleni vermeli. Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Takımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Takım formasyonundaki değişiklikle ilgili olarak ise Valerien Ismael, "Ön taraftaki üçlümüzle alakalı olabilir. Bugün 10 numara kullandık. Bloklar arasında daha fazla topla buluştuk: Ön tarafta çift santrfor oynadık. Bazı rakipler bize karşı farklı oynayabiliyorlardı. Onun için böyle oynadık ve iyi sonuç aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

ROSIER'E ELEŞTİRİ: YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ

Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi cezalı duruma düşen Rosier'i eleştiren Fransız teknik direktör, "Rosier bugün sarı kartı görmeyebilirdi. Bu kabul edilebilir bir durum değil. O noktada biraz daha disiplinli olmalıydı. Rosier bizim sistemin en önemli oyuncularından biri. Hatta en önemli oyuncumuz. Bu noktada hata yaptığını kabul etmek lazım. Durumu kabul etmeliyiz. Ondan sonra yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Bayram herkes için çok önemli. Haftanın geri kalanında durum değerlendirmesi yaparak derbiye hazırlanacağız. Umut Beraş'ın durumunu gün be gün değerlendiriyoruz. Şu anda bir yorum yapmak çok zor. Önümüzdeki süreçte kendini takip edeceğiz" açıklamalarında bulundu.



