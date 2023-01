Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi 3. hafta 2. gün maçları tamamlandı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 13:44

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 14:09

10 takımın yer aldığı Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmaları devam ediyor. Her gün iki maçın oynandığı turnuvada ilk maç Digital Athletics ile Fenerbahçe Esports arasında gerçekleşti. 2-0 biten karşılaşmanın galibi Digital Athletics oldu. Maçın sonucunda Digital Athletics ligdeki ilk galibiyetini, Fenerbahçe Esports ise ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada ilk harita Digital Athletics tarafından Haven olarak seçildi. Maçın favorisi olan Fenarbahçe Esports ilk yarıyı 8-4 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda Digital Athletics büyük bir geri dönüş gerçekleştirerek rakibine sadece 2 tur verdi ve haritayı 13-10 kazandı.

Karşılaşmanın ikinci haritası ise Fenerbahçe Esports’un seçtiği Pearl oldu. İlk yarıyı Digital Athletics 9-3 önde bitirdi. İkinci yarıda ise Digital Athletics haritayı 13-6 kapatmayı başardı. Bu karşılaşmanın sonucunda maç 3. haritaya uzamadı ve 2-0 bitmiş oldu.

GÜNÜN İKİNCİ MAÇINDA KAZANAN IF PARLA ESPORTS!

Günün ikinci maçı ise turnuvanın lideri Papara SuperMassive ve IF Parla Esports arasında oldu. İlk maç Papara SuperMassive’in seçtiği Pearl haritasında gerçekleşti. Son derece çekişmeli geçen maçta ilk yarıyı Papara SuperMassive 8-4 önde bitirdi. Ancak ikinci yarıda IF Parla Esports maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda maçı 16-14 IF Parla Esports kazandı.

İkinci harita ise IF Parla Esports’un seçtiği Fracture haritasında oynandı. İlk maçta aldığı mağlubiyetin ardından Papara SuperMassive geri dönüş gerçekleştirerek haritanın ilk yarısını 7-5 bitirdi. Daha sonra 13-5 yaparak haritayı kapattı.

Heyecanlı geçen maçın üçüncü karşılaşması ise Ascent haritası olarak seçildi. Bu haritada ise ilk yarıyı 9-3 IF Parla Esports kazandı. İkinci yarıda ise üstünlüğünü korumayı başaran IF Parla Esports hem haritayı hem de karşılaşmayı kazanmış oldu. Ligin lideri Papara SuperMassive ilk mağlubiyetini almış oldu.

Valorant Challengers TR Birlik Ligi'nin 3. haftasının 3. günün maçlarında Galacticos ile S2G Esports ve Galatasaray Esports ile Fire Flux Esports karşı karşıya gelecek.