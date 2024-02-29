VAR merkezinin arandığı öne sürülmüştü: MHK'dan o iddialara cevap!

Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:54

Güncelleme: 29.02.2024 - 13:54

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sırasında MHK Başkanı'nın VAR Merkezi'ni aradığı iddialarına Merkez Hakem Kurulu'ndan yanıt geldi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bir YouTube kanalında "MHK Başkanı maç esnasında VAR Merkezi'ni aradı" ifadesinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

VAR kadrosunda görevli hakemlerin müsabakalar sırasında cep telefonu cihazları ile VAR Merkezi'ne girmeleri yasaktır. Görevli hakemlerin cep telefonu cihazları VAR Merkezi'ne girmeden önce kapatılarak kilitli bir dolapta muhafaza edilmektedir.

Ayrıca VAR merkezi 24 saat sürekli olarak ses ve görüntü kaydı ile kontrol altında tutulmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu ve benzeri yayınlar ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."