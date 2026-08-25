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Vedat Muriqi'den sakatlığı için açıklama

Vedat Muriqi'den sakatlığı için açıklama

25.08.2026 19:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vedat Muriqi'den sakatlığı için açıklama

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

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Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, Lyon maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Muriqi, "Fenerbahçe ve Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız. Ligden sonra hazırlanmak için çok fazla fırsatımız olmadı ancak hocamızın bizden neler istediğini biliyoruz. Tecrübemizle ve Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BENİM GOL ATMAM DEĞİL"

Bireysel performansından çok takımın alacağı sonucun önemli olduğunu belirten Kosovalı santrfor, "Önemli olan benim gol atmam değil, maçı kazanmamız. Rakip stoperlere karşı yine çalışıyorum. İnşallah bir kez daha üstünlük kuracağım" dedi.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Yaşadığı sakatlığın ardından henüz tam ritmini bulamadığını dile getiren Muriqi, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Önümüzde bir hazırlık dönemi olmadığı için zorlanıyorum ancak maç oynadıkça kendimi bulacağım. Oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak" şeklinde konuştu.

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