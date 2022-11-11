Vedat Muriqi transferi için devreye girdiler! Dudak uçuklatan bonservis
Bonservisiyle transfer olduğu Mallorca'da sezona çok iyi başlayan eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in talipleri artarken Kosovalı golcünün bonservis bedeli de belirlendi.
Vedat Muriqi, İspanya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mallorca formasıyla sezona müthiş bir giriş yapan Kosovalı golcünün talipleri gün geçtikçe artıyor.
Mallorca forması altında sergilediği performans, Muriqi'nin İspanya'da dikkatleri çekmesini sağladı. Muriqi ile iki İspanyol takımının ilgilendiği belirtildi.
Sporx'in İspnyol basınından aktardığına göre Sevilla ve Villarreal, Muriqi'i kadrolarına katmak istiyorlar.
Sevilla ve Villarreal'in, Dünya Kupası'nın ardından Mallorca'nın kapısını teklifle çalabileceği aktarıldı.
Mallorca'nın ise, Lazio'dan 7.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya niyeti olmadığı kaydedildi. Kulübün, Vedat Muriqi'in sözleşme fesih bedeli olan 38 milyon euro'nun ödenmesi durumunda transfere olumlu baktığı ifade edildi.
Bu sezon Mallorca forması altında 12 maça çıkan Vedat Muriqi, 8 gol atıp, 1 asist yaptı.
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