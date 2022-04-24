Victor Nelsson: "Taraftarla özel bağım var"
Galatasaraylı Victor Nelsson, Altay karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası konuştu. Nelsson, "Galatasaray taraftarları özel. Onlar gerçekten inanılmaz. Hep yanımızdalar. Onlarla aramda özel bir bağ var" dedi.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, 1-0 kazanılan Altay mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Nelsson, "İyi top oynadık, erken de bir gol attık. İlk yarıda 3-4 fırsat bulduk. Bazen atamıyorsunuz. İkinci yarıda daha şiddetli mücadele oldu. Gol yemedik, rahat oynadık. Tedbirli oynadık. Güzeldi, 3 puan aldık ve İstanbul'a bu şekilde dönüyoruz." dedi.
Taraftarla ilişkisi sorusuna cevap veren Danimarkalı savunmacı, "Galatasaray taraftarları özel. Onlar gerçekten inanılmaz. Hep yanımızdalar. Onlarla aramda özel bir bağ var." ifadelerini kullandı.
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