Victor Osimhen'den Al Hilal'in yeni teklifine jet hızında cevap!

Victor Osimhen'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da çifte şampiyonluk yaşayan ve gol kralı olan Osimhen'i Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal kadrosuna katabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Teknik direktörlük görevine Inter'den ayrılan Simone Inzaghi'yi getiren Al-Hilal, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isterken forvet transferi için listenin ilk sırasında Victor Osimhen yer alıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Al-Hilal, turnuva öncesinde Victor Osimhen transferini tamamlamak istese de henüz sonuca ulaşamadı.

Sky Sports'ta yer alan haberde Al-Hilal'in Victor Osimhen için bir kez daha teklifte bulunduğu ancak yıldız golcüden yine "hayır" cevabı aldığı belirtildi.

Ayrıca Osimhen'in Al-Hilal'in teklifini kesin bir şekilde reddettiği kaydedildi. Suudi Arabistan ekibi Osimhen'i kadrosuna katabilmek için ilk olarak yıllık 30 milyon Euro teklif etmiş, sonrasında 45 milyon Euro seviyelerine çıkmıştı.

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asist kaydetti.



