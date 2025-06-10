Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen'den Al Hilal'in yeni teklifine jet hızında cevap!

Victor Osimhen'den Al Hilal'in yeni teklifine jet hızında cevap!

10.06.2025 09:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Victor Osimhen'den Al Hilal'in yeni teklifine jet hızında cevap!

Al Hilal'in daha önce yaptığı teklifi reddeden Victor Osimhen'in Suudi Arabistan ekibinin yeni teklifini de kabul etmediği iddia edildi.

Victor Osimhen'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'da çifte şampiyonluk yaşayan ve gol kralı olan Osimhen'i Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal kadrosuna katabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Teknik direktörlük görevine Inter'den ayrılan Simone Inzaghi'yi getiren Al-Hilal, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isterken forvet transferi için listenin ilk sırasında Victor Osimhen yer alıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek Al-Hilal, turnuva öncesinde Victor Osimhen transferini tamamlamak istese de henüz sonuca ulaşamadı.

Sky Sports'ta yer alan haberde Al-Hilal'in Victor Osimhen için bir kez daha teklifte bulunduğu ancak yıldız golcüden yine "hayır" cevabı aldığı belirtildi.

Ayrıca Osimhen'in Al-Hilal'in teklifini kesin bir şekilde reddettiği kaydedildi. Suudi Arabistan ekibi Osimhen'i kadrosuna katabilmek için ilk olarak yıllık 30 milyon Euro teklif etmiş, sonrasında 45 milyon Euro seviyelerine çıkmıştı.

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asist kaydetti.


İlgili Konular: #victor osimhen #Al Hilal

İlgili Haberler

Dries Mertens'ten Victor Osimhen açıklaması!
Dries Mertens'ten Victor Osimhen açıklaması! Galatasaray ile yollarını ayıran Belçikalı oyuncu Dries Mertens, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklama yaptı.
Victor Osimhen'den Galatasaray kararı: Tercihini yaptı!
Victor Osimhen'den Galatasaray kararı: Tercihini yaptı! Al-Hilal'i reddeden Victor Osimhen'in tercihini Galatasaray'da kalmaktan yana kullandığı iddia edildi.
Victor Osimhen sonrası... Galatasaray ile Al Hilal bir transferde daha karşı karşıya!
Victor Osimhen sonrası... Galatasaray ile Al Hilal bir transferde daha karşı karşıya! Victor Osimhen transferinde Galatasaray'a rakip olan Al Hilal'in, sarı kırmızılı takımın listesinde yer alan bir oyuncuya daha talip olduğu iddia edildi.