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Victor Osimhen sonrası... Galatasaray ile Al Hilal bir transferde daha karşı karşıya!

Victor Osimhen sonrası... Galatasaray ile Al Hilal bir transferde daha karşı karşıya!

8.06.2025 12:30:00
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Cumhuriyet Spor
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Victor Osimhen sonrası... Galatasaray ile Al Hilal bir transferde daha karşı karşıya!

Victor Osimhen transferinde Galatasaray'a rakip olan Al Hilal'in, sarı kırmızılı takımın listesinde yer alan bir oyuncuya daha talip olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğu Al-Ittihad'a kaptıran Al-Hilal, yeni sezonda zirveyi hedefliyor.

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından Simone Inzaghi'yi takımın başına getiren Al-Hilal transfere büyük bir bütçe ayırdı.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'i 9 numara transferi için "öncelikli" olarak belirleyen Suudi Arabistan ekibi hücum hattına yeni isimleri dahil etmek istiyor.

Victor Osimhen transferinde sona yaklaştığı iddia edilen Al-Hilal, bu sefer rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Foot Mercato'da yer alan haberde Al-Hilal'ın Manchester City'nin Portekizli orta sahası Bernardo Silva için teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan deneyimli futbolcunun Suudi Arabistan ekipleri tarafından da uzun süredir takip edildiği kaydedildi.

Manchester City formasıyla 49 maça çıkan Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist kaydetti.

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