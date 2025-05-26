Victor Osimhen'den dikkat çeken paylaşım: Nijeryalı golcüden ayrılık sinyali!

Galatasaray camiası, Napoli'den kiralan Victor Osimhen'in takımada kalmasını isterken, yıldız golcüden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Victor Osimhen, Instagram hesabından kutlamalardan şampiyonluk kupasıyla resimlerini paylaştı. 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün "Before I Go" (Ben Gitmeden Önce)" şarkısıyla paylaşım yapması veda mesajı olarak algılandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların bir kısmı, Osimhen'in paylaşımının altına "Ne olur gitme" yazarken, bir grup taraftar ise "Emeklerin için teşekkürler" mesajını yazdı.

Galatasaray'da 40 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde adata taht kurdu.

SKY: "SUUDİ ARABİSTAN YOLU GÖZÜKTÜ"

Önceki günlerde Suudi basınında çıkan haberlerde Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü. İddialar, Avrupa medyasında da karşılık buldu.

İngiltere merkezli Sky Sports, bu sabah yayımladığı haberde Osimhen'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile görüşmelerde sona yaklaştığını aktardı. Habere göre Osimhen, Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bire bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer olmak istediğini net şekilde ifade etti.

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

OKAN BURUK: "TOP OSIMHEN'DE"

Öte yandan Okan Buruk, pazartesi günü öğle saatlerinde Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şu açıklamaları yaptı:

"Osimhen'in geliş sürecinde insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' demiştim. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' cevabı verdi. Ben de hiç tereddüt etmedim. Osimhen adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Bir gün düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat verken... Teknik adam olarak şey diyebilrsiniz, elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diyebilirsiniz. Başkanımıza konuyu açınca da, Abdullah Kavukcu'nun evindeydik, başkanımız 'Tamam' dedi. Bu çok önemliydi, değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de."

"İNŞALLAH OLACAK"

"Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle."



