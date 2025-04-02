Victor Osimhen: 'Geçen haftayı telafi etmek için...'
Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek tur atlamasının ardından Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.
Maçla ilgili konuşan Victor Osimhen, "Öncelikle Fenerbahçe maçlarının yüksek şiddetli, zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyor. İyimserdik gelirken, geçen maçta taraftarımızı mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Önümüze bakacağız. Maç maç gideceğiz" dedi.
Victor Osimhen ayrıca, "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Takım arkadaşlarım olmasa o golleri atamazdım. Galatasaray taraftarlarına bana karşı gösterdiği sevgiye karşılık vermek istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #fenerbahçe
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