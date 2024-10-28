Victor Osimhen: 'Icardi ve beni engelleyemezler'

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen: 'Icardi ve beni engelleyemezler'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 22:56

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Taraftarın desteğine değinen Osimhen, "Taraftarımız inanılmazdı. Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz" dedi.

"ICARDI VE BENİ ENGELLEYEMEZLER"

Icardi ile aralarındaki uyuma değinen Osimhen, "Çok iyi anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #victor osimhen #mauro icardi #galatasaray #Derbi

İlgili Haberler

117 alkış paylaşmıştı: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı!

117 alkış paylaşmıştı: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı!
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den Gabriel Sara'ya övgü!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den Gabriel Sara'ya övgü!
Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme: 'İnletelim Türkiye'yi...'

Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme: 'İnletelim Türkiye'yi...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler