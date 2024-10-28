Victor Osimhen: 'Icardi ve beni engelleyemezler'
Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.
Taraftarın desteğine değinen Osimhen, "Taraftarımız inanılmazdı. Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz" dedi.
"ICARDI VE BENİ ENGELLEYEMEZLER"
Icardi ile aralarındaki uyuma değinen Osimhen, "Çok iyi anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum" sözlerini sarf etti.
Etiketler: #victor osimhen #mauro icardi #galatasaray #Derbi
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