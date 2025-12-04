Victor Osimhen için flaş transfer iddiası: 'Üst düzey bir isimden duydum'

Kariyerinde Ajax, Juventus, Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı eski futbolcu ve Nijerya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Sunday Oliseh, Victor Osimhen'le ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Insight Podcast yayınında açıklamalar yapan Sunday Oliseh, Osimhen'in yeni sezon öncesi Real Madrid'e transfer olabileceğini açıkladı.

Sunday Oliseh

VINICIUS G İDERSE HEDEF OSIMHEN

Vinicius'un Real Madrid'den ayrılması halinde LaLiga devinin, Osimhen için devreye gireceğini söyleyen eski futbolcu, söz konusu durumda Mbappe'nin sol kanatta, Osimhen'in forvette görev alacağını aktardı.

Sunday Oliseh konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'in aday olma ihtimali çok fazla konuşuluyor. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama bunu üst düzey bir isimden duyduğumda genç adam adına çok sevindim."

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maça çıkan Victor Osimhen, 9 gollük katkı verdi.