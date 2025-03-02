Victor Osimhen isyan etti: 'Hepimizin uyanması lazım'
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaraylı Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadelede 2 gol atan Osimhen, "Hayal kırıklığı... Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"
Nijeryalı golcü, "Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız" dedi.
"HEPİMİZ UYANMALIYIZ"
Victor Osimhen, "Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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