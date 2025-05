Victor Osimhen'den gece yarısı paylaşım: 'Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti'

Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:44

Güncelleme: 11.05.2025 - 11:44

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken maçta golleri Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla galibiyeti kutlarken sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarına mesaj gönderdi.

Osimhen paylaşımında, "Başka büyük bir adım. Bu takımla gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarı, enerjiniz bizi besliyor. Her pasta, her mücadelede, her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yakınız. Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti" ifadelerini yer verdi.

Yıldız golcü ayrıca şunları söyledi:

"Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odak çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla."

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Victor Osimhen, 38 maçta sarı-kırmızılı formayı giyerken 33 gol ve 8 asist kaydetti.