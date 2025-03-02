Victor Osimhen'den ters köşe: Transferde avantajlı konuma geçtiler!
Victor Osimhen ile ilgilenen takımlar arasında Manchester United ve Juventus'un ile adı geçerken, Arsenal'in transfer sürecine dahil olduğu ve avantajlı konuma geçtiği iddia edildi.
Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan Victor Osimhen'in yaz transfer döneminde formasını giyeceği takım belirsizliğini koruyor.
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Osimhen için en büyük adayların Manchester United ve Juventus olduğu iddia edilse de İngiliz basınından gelen son haberler Nijeryalının rotasını Londra'ya kıracağı yönünde.
Teamtalk'un geçtiği habere göre Arsenal de Victor Osimhen yarışına dahil oldu ve transfer konusunda avantajlı konuma geçti.
Arsenal'in Şampiyonlar Ligi bileti alacağının hatırlatıldığı haberde Londra ekibinin Manchester United'a göre önde olduğu aktarıldı.
Arsenal'in, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu haber detayında yer aldı.
Bu sezon toplam 27 maça çıkıp 2033 dakika süre alan Victor Osimhen 20 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.
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