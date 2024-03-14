Viktoria Plzen - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Servette ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:07
Viktoria Plzen - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 

Miroslav Koubek yönetimindeki Viktoria Plzen, sahasında Rene Weiler'in ekibi Servette ile karşı karşıya gelecek.

VIKTORIA PLZEN - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Doosan Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

VIKTORIA PLZEN - SERVETTE MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoç hakem William Collum'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor. 

Servette'nin sahasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. 


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