Viktoria Plzen - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Servette ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Miroslav Koubek yönetimindeki Viktoria Plzen, sahasında Rene Weiler'in ekibi Servette ile karşı karşıya gelecek.
VIKTORIA PLZEN - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Doosan Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
VIKTORIA PLZEN - SERVETTE MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoç hakem William Collum'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.
Servette'nin sahasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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