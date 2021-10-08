Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 12:00
Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
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Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.


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