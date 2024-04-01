Villarreal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal, İspanya La Liga'nın 30. hafta karşılaşmasında sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:43
Villarreal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Marcelino Toral yönetimindeki Villarreal, sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

VILLARREAL - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Caremica Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

VILLARREAL - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mario Melero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Villarreal, İspanya La Liga'da son maçta sahasında Valencia'yı 1-0 mağlup etmişti.

Atletico Madrid ise sahasında Barcelona'ya 3-0 mağlup mağlup olmuştu.


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