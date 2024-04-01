Villarreal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Villarreal, İspanya La Liga'nın 30. hafta karşılaşmasında sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Marcelino Toral yönetimindeki Villarreal, sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
VILLARREAL - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Caremica Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
VILLARREAL - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mario Melero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Villarreal, İspanya La Liga'da son maçta sahasında Valencia'yı 1-0 mağlup etmişti.
Atletico Madrid ise sahasında Barcelona'ya 3-0 mağlup mağlup olmuştu.
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