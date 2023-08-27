Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:42
Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Quique Setién'in takımı Villarreal ile karşılaşacak.

VILLARREAL - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

VILLARREAL - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro José Hernández Hernández'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Cadiz'i 2-0 mağlup etmişti.

Villarreal ise Mallorca deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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