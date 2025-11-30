Villarreal'in serisi 5 maça çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 18:30:00
Villarreal, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad'ı 3-2 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 14. hafta maçında Real Sociedad ile Villarreal karşı karşıya geldi.

Municipal de Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Villarreal, 3-2 kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Ayoze Perez, 57. ve 90+5. dakikada Alberto Moleiro attı.

5 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Real Sociedad'ın gollerini ise dakika 60'da Carlos Soler ile 87. dakikada Ander Barrenetxea kaydetti.

Marcelino Toral'in ekibi Villarreal, ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Öte yandan Real Sociedad'ın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 32 yaptı. Real Sociedad, 16 puanda kaldı.

