Villarreal'in serisi 5 maça çıktı!

İspanya La Liga'nın 14. hafta maçında Real Sociedad ile Villarreal karşı karşıya geldi.
Municipal de Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Villarreal, 3-2 kazandı.
Villarreal'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Ayoze Perez, 57. ve 90+5. dakikada Alberto Moleiro attı.
5 MAÇLIK SERİ YAKALADI
Real Sociedad'ın gollerini ise dakika 60'da Carlos Soler ile 87. dakikada Ander Barrenetxea kaydetti.
Marcelino Toral'in ekibi Villarreal, ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Öte yandan Real Sociedad'ın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 32 yaptı. Real Sociedad, 16 puanda kaldı.