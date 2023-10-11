Vincent Aboubakar Fransız medyasına konuştu: Beşiktaşlı golcü başarısının sırrını açıkladı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, başarılı performansını nasıl sürdürdüğü hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.
Kartal'ın yıldızı Aboubakar, formunun sırrını açıkladı. 31 yaşındaki golcü, Fransa merkezli Canal+'ya yaptığı açıklamada nasıl çalıştığını anlattı.
"MAÇ GÜNÜ DİKKAT EDİYORUM"
Kamerunlu oyuncu, "Takım antrenmanları dışında kişisel antrenörümle de çalışıyorum. Bazen sabahları evden çıktıktan sonra onunla antrenman yapıyoruz. Bir seans. Değişiyor. Akşamları takım arkadaşlarımla antrenman yapıyorum. Sabah olduğunda ise tam tersi. Teknik, kontrol ve tamamlama hareketlerine ağırlık veriyoruz. Özellikle maç günü fizik kondisyonuma dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.
Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasını giydiği 16 karşılaşmada 11 gol ve 2 asist kaydetti.
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