Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane’dan sonra ilke imza attı!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Vincent Aboubakar, Kamerun formasıyla attığı golden sonra yaşadığı sevinç nedeniyle kırmızı kart gördü. Eski Beşiktaşlı, 2006 yılında Zinedine Zidane'nın gördüğü kırmızı karttan sonra bir ilke imza attı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:43
Vincent Aboubakar, Zinedine Zidane’dan sonra ilke imza attı!
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Kamerun, 2022 FIFA Dünya Kupası’na Brezilya’yı 1-0 yenerek turnuvaya veda ederken eski Beşiktaşlı Vincen Aboubakar takımına galibiyeti getirdi.

Maça ilk 11’de takım kaptanı olarak başlayan Vincent Aboubakar, 90+2’de takımını 1-0 öne geçirdi. Kaleci Ederson’u çaresiz bırakan Aboubakar golden sonra kornere direğine koşarak gol sevincini takım arkadaşlarıyla kutlamaya giderken formasını çıkardı.

81. dakikada ilk sarı kartını gören Kamerun forveti 90+3’te ise formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

ZIDANE’DAN SONRA İLK!

Vincent Aboubakar, Dünya Kupası tarihinde Zinedine Zidane’dan sonra gol attığı maçta kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.

Fransız yıldız Zinedine Zidane, İtalya’nın penaltılarla Fransa’yı mağlup edip kupayı kazandığı 2006 Dünya Kupası finalinde, Marco Materazzi'ye kafa atarak kırmızı kart görmüştü.



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