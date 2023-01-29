Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi, transfer sürecini anlattı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 13:49

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 13:49

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi, Kamerunlu golcünün transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Zahavi, Aboubakar'ın transfer sürecini anlattı.

İşte Zahavi'nin açıklaması:

"Aboubakar'a İspanya ve İngiltere'den teklifler aldı. Al Nassr'dan ayrılması halinde aklında hep Beşiktaş'a gitmek vardı ve ilk tercihi hep Beşiktaş'tı. Evine, kalbinin ait olduğu ve kupalar kazandığı kulübe dönmeyi arzuladı. Beşiktaş dışında bir kulüple konuşmadık, temas bile etmedik. Aboubakar burayı hep evi gibi gördü. Bu transfer için başkan ve sportif direktör her şeyi yaptı."

Vincent Aboubakar

ABOUBAKAR: FENERBAHÇE MENAJERİMLE GÖRÜŞTÜ

Aboubakar, geçen hafta düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin transfer için menajeriyle görüştüğünü söylemişti:

"Fenerbahçe menajerimle konuştu ama ben Fenerbahçe, Galatasaray veya Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli duygular hissediyorum. Bütün takımlara saygım var ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım."

Selahattin Baki

SELAHATTİN BAKİ, "TEMASIMIZ OLMADI" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Aboubakar'ı istedikleri yönündeki haberler hakkında, "Rakibimizin oyuncusu için 'Doğru söylemiyor' demek istemem ama Fenerbahçe'den ne başkan, ne yönetici ne de futbol departmanından hiçbir şekilde temasımız olmadı. Olsa olsa Fenerbahçe adını kullanan bir menajer kendisine ulaşmış olabilir. Aboubakar'ı Beşiktaş'a getiren menajerlerin Türkiye ayağından biri bana mesaj atıp 'Bu dedikoduları biz çıkarmadık' dedi" diye konuşmuştu.