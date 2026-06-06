Vincenzo Italiano'dan Semih Kılıçsoy açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen ve siyah beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan Vincenzo Italiano, kendisi için düzenlenen imza töreninde Semih Kılıçsoy hakkında da konuştu.

Önceki sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçiren ve Beşiktaş'a geri dönen genç futbolcunun Beşiktaş'taki durumu hakkında sorulan bir soruya yanıt veren İtalyan teknik adam şunları söyledi:

"Semih'i tanıyorum, iyi oyuncu. Hatta Bologna'dayken de ona karşı oynadık. Ligin ilk yarısında güzel işler yaptı. Sonrasında neden bu şekilde devam etti bilmiyorum. Bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre karar verir ve değerlendiririz. Ama dediğim gibi tanıyorum ve güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum"