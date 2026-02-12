Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.02.2026 21:03:00
UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi... Milli takımın rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026/2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı rakipleri kura çekimi sonucu belirlendi.

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye, UEFA’ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi’nde yer alacak. 

RAKİPLER BELLİ OLDU

Fransa, İtalya ve Belçika, A Milli Takım'ın rakipleri oldu. Milli Takım, A Ligi Grup A'da mücadele edecek. 

TURNUVA FORMATI

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

MAÇ TAKVİMİ

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

