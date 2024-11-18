Vincenzo Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt: 'Bazen eleştiri oluyor ama...'

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt: 'Bazen eleştiri oluyor ama...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 20:13

A Milli Takım, Uluslar B Ligi’nde son maçına Karadağ karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Play-off oynamayı garantileyen Ay-yıldızlılar, zorlu deplasmandan kazanarak dönerek A Ligi’ne yükselme hesapları yapıyor.

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. 

Montella açıklamasında, "Hesap yapmamız gerekirse geçen seneden beri iyi bir sezon geçirdik. En iyi takımlarla mücadele etmek için A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Karadağ maçı zor bir maç. Bütün maçları kaybetseler de bütün maçlarda sonuna kadar zorladılar. Biz kendi işimize bakarak maçı kazanmak istiyoruz" dedi. 

"EKSİKLERİMİZ VAR"

Vincenzo Montella sözlerinin devamında, "Eksiklerimiz var. Abdülkerim cezalı ve Hakan'ın sakatlığı var. Hakan ile alakalı şunu söyleyebilirim; Avrupa'nın her kulübünde dengeleri değiştirebilecek seviyede bir oyuncu. Ancak elimizdeki oyuncuların hepsi sonuna kadar mücadele edecektir ve istediklerimizi verecektir" ifadelerini kullandı. 

Montella açıklamasında, "Futbolda çok fazla spekülasyon oluşur. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Eleştiri oluyor bazen ama burada sevildiğimi düşünüyorum. Bir gün olur da gitmem gerekirse bunu ilk bilen başkanımız olur. Kendisi ile güzel bir ilişki kurduk. Herkesin gönlü rahat olsun ben buradayım" dedi.


Etiketler: #A Milli Takım #Vincenzo Montella #Karadağ

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