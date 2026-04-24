Vinicius Junior’a ırkçılık yaptığı iddia edilmişti: UEFA'dan Prestianni'ye 6 maç men cezası!

Vinicius Junior’a ırkçılık yaptığı iddia edilmişti: UEFA'dan Prestianni'ye 6 maç men cezası!

24.04.2026 17:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Vinicius Junior’a ırkçılık yaptığı iddia edilmişti: UEFA'dan Prestianni'ye 6 maç men cezası!

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız Vinicius Junior’a ırkçılık yaptığı gerekçesiyle Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni’ye 6 maç men cezası verdi.

UEFA, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestianni'ye Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik "ayrımcı davranışı" nedeniyle 6 maç men cezası verdi.

UEFA, şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Gianluca Prestianni'ye dair "ırkçılık iddialarını" karara bağladı.

Disiplin Kurulu, Arjantinli futbolcuyu "ayrımcı davranışından" dolayı 6 maçtan men etti.

Rövanşta forma giymeyen iki maçta daha cezalı durumda olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası ise 2 yıl ertelendi.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maça yaşanan olaylar damga vurdu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

Arjantinli Prestianni, ilk maçın ardından başlayan soruşturma nedeniyle Real Madrid ile oynanan rövanş maçında forma giyememişti. UEFA, 6 maçlık cezaya bu maçın da dahil olduğunu duyurdu.

İlgili Konular: #Benfica #uefa #vinicius junior #ırkçılık

İlgili Haberler

Toni Kroos'tan Vinicius çıkışı! 'Zarar veriyor'
Toni Kroos'tan Vinicius çıkışı! 'Zarar veriyor' Real Madrid'in efsane Alman yıldızı Toni Kroos, katıldığı programda Vinicius Jr hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Vinicius Junior'dan büyük tepki: Benfica - Real Madrid maçında saha karıştı!
Vinicius Junior'dan büyük tepki: Benfica - Real Madrid maçında saha karıştı! Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştıkları Benfica mücadelesinde taraftarların ırkçı tezahüratını sebep göstererek sahayı terk etti.
Real Madrid'den Vinicius Junior kararı!
Real Madrid'den Vinicius Junior kararı! Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile yeniden sözleşme görüşmelerine başlayacağı iddia edildi.