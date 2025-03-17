Virgil van Dijk'tan sözleşme yanıtı: 'Sezon bitmeden...'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:42

Güncelleme: 17.03.2025 - 20:42

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Virgil van Dijk, geleceğine dair konuştu.

Hollandalı stoper, "Sezon bitmeden durum belli olacak ve haberler çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜ SEVMEYE DEVAM ETTİĞİM SÜRECE..."

Virgil van Dijk, "Kendime tamamen işime adadığım, görevime odaklandığım ve kulübü sevmeye devam ettiğim sürece önemli olan bu. Ben buyum!" sözlerini sarf etti.

Liverpool'da 311 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki stoper, 26 gol attı ve 13 asist yaptı.