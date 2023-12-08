Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Virtus Bologna, EuroLeague'in 13. haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luca Banchi yönetimindeki Virtus Bologna, kendi evinde Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
VİRTUS BOLOGNA- MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?
PalaDozza Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
VİRTUS BOLOGNA- MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
Virtus Bologna, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Barcelona'yı 80-75 mağlup etmişti.
Maccabi Tel Aviv ise deplasmanda ASVEL'i 94-91 kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Atatürkçü ve namaz kılan bir insanım'
- Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Antalya'da hasat erken başladı
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti