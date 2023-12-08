Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Virtus Bologna, EuroLeague'in 13. haftasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 13:04
Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luca Banchi yönetimindeki Virtus Bologna, kendi evinde Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

VİRTUS BOLOGNA- MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

PalaDozza Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

VİRTUS BOLOGNA- MACCABİ TEL AVİV  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

Virtus Bologna, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Barcelona'yı 80-75 mağlup etmişti. 

Maccabi Tel Aviv ise deplasmanda ASVEL'i 94-91 kazanmıştı. 


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