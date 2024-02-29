Virtus Bologna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Virtus Bologna, EuroLeague'in 27. haftasında sahasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
İtalyan temsilcisi Virtus Bologna, THY EuroLeague'in 27. haftasında perşembe günü (Bugün) sahasında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaşacak.
VİRTUS BOLOGNA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
VİRTUS BOLOGNA - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
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