Virtus Bologna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Virtus Bologna, EuroLeague'in 27. haftasında sahasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:43
Virtus Bologna - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalyan temsilcisi Virtus Bologna, THY EuroLeague'in 27. haftasında perşembe günü (Bugün) sahasında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaşacak.

VİRTUS BOLOGNA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

VİRTUS BOLOGNA - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.


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