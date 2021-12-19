Vitor Pereira: Başkanımız bu tepkileri hak etmiyor
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, taraftarların tepkisinin normal olduğunu söyledi.
Süper Lig'de derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira maçın ardından verdiği demeçte, "Bugün takımım her şeyi yaptı. Kazanmak için her şeyi denedi. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kez boş bıraktık, iki gol yedik. Futbol maalesef böyle. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bizim yapmamız gereken maç maç bakmak. Önümüzdeki maçlara bakmak ve daha iyisini yapmak." diye konuştu.
VITOR PEREIRA: TEPKİLERİ NORMAL KARŞILIYORUM
Tribünlerin tepkisiyle ilgili konuşan Pereira, "Taraftarların tepkisini normal karşılıyorum. Onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Dolayısıyla bu tepkileri doğal karşılıyorum. Ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Çünkü gerçekten bu kulüp için her şeyini veriyor. Takımı, hocayı, futbolcuları sürekli destekliyor. İşler yolunda gitmeyince tepkiler olur. Bu normal. Hepimiz kazanmak istiyorduk ama futbol böyle. Birlik olmamız lazım. Savaşmaya devam etmeliyiz, daha iyi olmamız gerekiyor. Bugünkü gibi oynarsak elbette kaybettiğimiz puanları telafi ederiz." dedi.
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