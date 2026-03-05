Vitor Pereira'dan Manchester City'ye çelme!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, kümede kalmaya çalışan Nottingham Forest'ı ağırladı. Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, Manchester City ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Portekizli teknik adam, yeni takımının başında ilk puanı Pep Guardiola'dan aldı.

Manchester City karşılaşmanın 31. dakikasında Antoine Semenyo ile 1-0 öne geçti. Nottingham Forest, 56. dakikada Morgan Gibbs-White ile durumu 1-1 yaptı.

Sahasında oynayan Manchester City 62'de Rodri ile 2-1 öne geçmesine rağmen, Nottingham Forest 76'de Elliott Anderson ile durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla bitti.

Arsenal'in kazandığı akşamda puan kaybeden Manchester City, puanını 60 yaptı ve bir maçı eksik olmasına rağmen liderin 7 puan gerisinde kaldı.

Vitor Pereira'nın gelişinin ardından üçüncü lig maçında kaybetmeyen Nottingham Forest, puanını 28'e yükseltti.

Gelecek hafta Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'a konuk olacak. Nottingham Forest, Fulham'ı ağırlayacak.