Vitor Pereira eleştirilere cevap verdi: Buradaki değişikliklere ben karar veriyorum
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe karşısında kazanamayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, kendisine yöneltilen eleştirilere yönelik "Takımın hocası benim, buradaki değişikliklere ben karar veriyorum" dedi
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ve Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Geçen hafta Galatasaray karşısında 2-1 kazanan Fenerbahçe, İzmir'den 1 puanla dönebildi.
Göztepe 40. dakikada Adis Jahovic ile 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe'nin cevabı 48. dakikada Serdar Dursun ile geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 24 puala 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 11 puanla 18. sırada kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, "İlk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. İlk yarının sonucu bana göre adil değildi. Maçın ikinci yarısında 1-1'e getirdik ama kalite azaldı ve çok faul oldu. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Değişiklikleri ben yapıyorum, bu takımın hocası benim ve bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale etmem gerekiyor" diyen Pereira, "İnsanlar eleştirebilirler ama sonuçta takımın hocası benim, buradaki değişikliklere ben karar veriyorum" dedi.
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