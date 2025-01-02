Peş peşe transferler… Zuhal Olcay da kadroda!
Kanal D’nin yeni yıldaki projesine peş peşe flaş transferler gerçekleşiyor. Usta oyuncu Zuhal Olcay da ‘Piyasa’ dizisi ile anlaştı.
Kanal D'nin Pastel Film imzalı yeni dizisi ‘Piyasa’nın çekimleri Bursa Gölyazı ve Cumalıkızık'ta 6 Ocak'ta başlıyor.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği Kanal D’nin yeni yıldaki projesine peş peşe flaş transferler gerçekleşiyor.
Alp Navruz ve İlayda Alişan‘ı buluşturan diziye son olarak değerli oyuncu Zuhal Olcay katıldı.
Usta oyuncu senaryosu başarılı kalem Mehmet Barış Günger’in yazdığı dizide Keriman karakterine hayat verecek ve Kenan’ın (Alp Navruz) annesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi medya ve sanat dünyasının gizli kodları ve arka planını da etkili bir dille ekrana taşıyacak.
Etiketler: #Zuhal Olcay #dizi #yeni dizi
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