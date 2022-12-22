Volkan Demirel: Bu yolda yalnız yürümek zor
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Giresunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Demirel, "Artık yola çıkan Hatay var. Bu yolda yalnız yürümek zor oluyor. Bu yolda yürürken de tüm Hataylıları stadımıza bekliyorum" dedi.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda futbolcular, top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Volkan Demirel, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresunspor maçının hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi. Demirel, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da yaptıkları 10 günlük kampın çok iyi geçtiğini belirtti.
Volkan Demirel
Kampta oynadıkları hazırlık maçlarında istedikleri oyunu ve yaptıkları planları gördüklerini aktaran Demirel, "Takımın kamp süresince geçirdiği zamandan, oynadığı maçlardan çok memnundum. İnşallah bu oyunumuzu, isteğimizi, bu hafta başlayacak ikinci periyoda yansıtmaya çalışacağız" dedi.
Giresunspor maçını kazanmak istediklerini kaydeden Demirel, şöyle konuştu:
"Biz elimizden geldiği kadarıyla kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız. Mücadele edeceğiz, oyunumuzu oynayacağız. Bizim için belki bu haftanın en önemlisi konusu bu. Bütün Hatay'ı maça bekliyoruz. Artık yola çıkan Hatay var. Bu yolda yalnız yürümek zor oluyor. Bu yolda yürürken de tüm Hataylıları stadımıza bekliyorum. Gençlerimizin, yaşlılarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, ablalarımızın, teyzelerimizin, kız kardeşlerimizin, yani imkanı olan herkesin maça gelmesini istiyoruz. Onlar gelirse emin olsunlar ki biz daha rahat kazanacağız."
Volkan Demirel, Giresunspor maçı öncesi kart cezalısı Mehdi Boudjemaa dışında eksik oyuncuları bulunmadığını sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Nusret'e ABD'den yasak
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- İmamoğlu 'o videoya' ilk kez yanıt verdi
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek