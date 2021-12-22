Volkan Demirel: Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti

22 Aralık 2021 Çarşamba, 22:42

Volkan Demirel teknik direktörlük kariyerinin ikinci maçında yıllarca formasını terlettiği Fenerbahçe ile karşılaştı. Demirel'in yönetimindeki Karagümrük, 38.dakikadan itibaren 9 kişi oynadığı mücadelede Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından konuşan Volkan Demirel, penaltı ve kırmızı kartlara yönelik, "Hem penaltı hem kırmızı kart, sonrasında Caner'in atılması. Kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız. Caner'le konuşuyorum, dokunmam veya kötü bir şeyim olmadı dedi. Orada olmadığım için Caner'e inanmak zorundayım. Devre arasında hakeme sorduğumda cevap veremedi. Penaltıdan sonra ikinci bir ceza verilmiyor diye biliyordum ama Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum, onlar için hiçbir zaman bir şey demeyeceğim. Tecrübe oldu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti" dedi.

Futbolda önemli olanın istemek ve hissetmek olduğunu aktaran genç teknik adam, "1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin" diyen Volkan Demirel, "Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar. Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.