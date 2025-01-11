Volkan Demirel'den hakem tepkisi: 'İlk kez görüyorum!'

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Volkan Demirel'den hakem tepkisi: 'İlk kez görüyorum!'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 21:51

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Penaltı bekledikleri pozisyon için konuşan Demirel, "Akan oyunun durdurulup, daha sonra VAR'a gidilip de penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum" dedi.

"BU İŞ YETENEK İSTİYOR"

Mücadeleyi değerlendiren 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Söylenecek bir şey yok. Çocuklar iyi mücadele etti. 42 kez ceza sahasında buluşmuşuz, Trabzon maçı da aynıydı. Pozisyonları buluyoruz ama bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş" ifadelerini kullandı.

"BAZILARI ANLAR!"

Hakem ile ilgili konuşan Demirel, "Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Bugün 2-3 tane Seferi'ye, Taylan'a... Akan oyunun durdurulup penaltı verilmediğini ilk kez görüyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışı organizasyonlarına da ihtiyacımız var! Bunu ne anlamda dediğimi bazıları anlar. İçeride de dışarıda da mücaleye devam edeceğiz" sözlerini de sarf etti.


Etiketler: #volkan demirel #Bodrum FK #beşiktaş

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