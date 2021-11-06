Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır açıklaması: 50 milyondan aşağı gitmemeli
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı Vodofone Park'ta 2-1 mağlup ettiği maçtaki performansı ile öne çıkan Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler kullandı.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Bordo mavili takımın file bekçisi Uğurcan Çakır'ın performansına dikkat çeken Volkan Demirel "İlk yarıda iki tane pozisyon var. O golleri yese, maç zaten farklı bir yere gidecek. İstatistikler ortada, oynadığı maç ortada. Bu kurtarışı tebrik etmek az kalır, normal bir kurtarış değil. Kaleci faktörü, çok önemli bir faktör." dedi.
Maç sonu yaşanan olaylara da değinen Volkan Demirel "Kaleciler, yoğun duygularla kalede durur. Ben de bunları çok yaşadım zamanında. Farklı camialardan olabiliriz ama Uğurcan'ın bu hareketlerini de yadırgamıyorum. Doğru mu? Değil ama konsantrasyonun tavan yaptığı zamanlar." ifadelerini kullandı.
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