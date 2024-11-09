Wanda Nara konuşmalarını paylaştı: Icardi'nin attığı son mesaj gündem oldu!
Wanda Nara, Galatasaray'ın sezonu kapatan yıldızı Mauro Icardi'ye gönderdiği geçmiş olsun mesajını paylaştı. Wanda Nara'nın paylaşımında Icardi'nin kendisine attığı son mesaj gündem oldu.
Wanda Nara, Galatasaray'ın sezonu kapatan yıldızı Mauro Icardi'ye gönderdiği geçmiş olsun mesajını paylaştı. Nara, Icardi'nin kendisine daha önce gönderdiği bir mesajı da ifşalamış oldu.
Icardi'ye gönderdiği 'geçmiş olsun' mesajında, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm, dizin uzun zaman önce kötüydü. Artık geçti, çabuk iyileş ve neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. En iyisine gitmekten çekinme. Her şey yoluna girecek" ifadelerini kullandı.
"YAŞIYORMUŞ GİBİ DAVRAMAK İSTEMİYORUM"
Ancak kullanılan görselde Icardi'nin Nara'ya daha önce attığı mesaj, gündem oldu.
Wanda Nara ile ayrılan Mauro Icardi'nin geçmişte yazdığı ve Nara'nın o dönemde cevap vermediği mesaj şu şekilde;
"Yaşıyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, bunca yıldır başardığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak ve kimsenin bize bir şey vermediği her şeyin tadını çıkarmak...
Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olalım!
Tekrar ediyorum tüm bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyadaki her şeyden daha çok sevdiğim kadınla istiyorum.
Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, sen benim sevdiğim güzel prensesimsin ve düğünümüzde büyükannene söz verdiğim gibi...
Seninle sonsuza kadar ilgileneceğim!!!!!"
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