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Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer yanıtı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızın takımdaki geleceği hakkında açıklamada bulundu. Nara, katıldığı bir televizyon programında, "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın Mauro, Avrupa'da kalsın" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:06
Wanda Nara'dan Mauro Icardi için transfer yanıtı
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir programda yıldız futbolcu hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Arjantin'de yayımlanan "MasterChef" programına katılan Wanda Nara, yarışmada San Lorenzo taraftarı olduğu belirtilen bir yarışmacı ile ilginç bir diyalog yaşadı.

Wanda Nara ile Mauro Icardi

"BIRAKIN AVRUPA'DA KALSIN"

"San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Mauro Icardi'yi getiririz" yanıtını veren yarışmacı, beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Wanda Nara'nın yarışmacıya verdiği, "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu. Bırakın Mauro, Avrupa'da kalsın" yanıtı Arjantin'de gündem oldu.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 lig maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 19 gol 7 asist kaydetti.


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