Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı: 'Tüm kalelerde gol atıyorsun'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:54

Güncelleme: 18.03.2024 - 13:54

Wanda Nara, eşi Mauro Icardi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kasımpaşa maçında hem kendi kalesine hem de rakip filelere gol atan Icardi için eşi Nara, "O kadar cömertsin ki tüm kalelerde gol atıyorsun" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nara, bu mesajda kalp, aslan ve gülücük emojileri de kullandı.

Wanda Nara'nın yaptığı paylaşım şu şekilde: