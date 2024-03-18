Galatasaraylı Mauro Icardi 17 maç sonra bir ilki yaşadı!

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda 17 maç aranın ardından bir ilki başardı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:32
Galatasaraylı Mauro Icardi 17 maç sonra bir ilki yaşadı!
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Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 maç sonra bir karşılaşmada 2 gol attı.

Kasımpaşa ağlarına gönderdiği 2 gol ile geçen sezon attığı gol sayısını yakalayan Icardi, en son Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde takımının 2 golünü kaydetmişti.

6 GOL DAHA ATARSA...

Arjantinli golcü, 17 maçlık periyotta bir maçta hiç 2 gol atmamıştı. Kasımpaşa maçıyla birlikte gol sayısını 23'e yükselten Arjantinli oyuncu, ligin bitimine 8 hafta kala 6 gol daha atması durumunda kariyerindeki en golcü sezonunu yakayalayacak.


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