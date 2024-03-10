Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi!
İngiltere Championship ekiplerinden Watford, eski Beşiktaşlı teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam ile yolların ayrıldığı ve görevi geçici olarak U18 hocası Tom Cleverley'in alacağı belirtildi.
1 Temmuz 2023'te Watford'un başına geçen Valerien Ismael, İngiliz ekibinde çıktığı 41 maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
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