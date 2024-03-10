Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi!

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, eski Beşiktaşlı teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:02
Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi!
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İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik adam ile yolların ayrıldığı ve görevi geçici olarak U18 hocası Tom Cleverley'in alacağı belirtildi.

1 Temmuz 2023'te Watford'un başına geçen Valerien Ismael, İngiliz ekibinde çıktığı 41 maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.


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