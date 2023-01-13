Weghorst ile Çebi görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:10

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:10

Beşiktaş'ta İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı Wout Weghorst'un dünya devine transfer olmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

Weghorst başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim ile bir görüşme gerçekleştirerek İngiltere'ye gitmesi için kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

Ahmet Nur Çebi

"ÖNCELİĞİM KESİNLİKLE PARA DEĞİL"

Hürriyet'te yer alan habere göre Wout Weghorst'un Çebi ve yöneticilere "Ben para için kulüpten ayrılmak istemiyorum. Beşiktaş'tan ve taraftarlarından memnunum. Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans sergiledim. Ve şimdi de hayatımın şansı ile karşı karşıyayım. Hayal ettiğim kulüp olan Manchester United'da forvet olarak oynayacağım. Lütfen beni bırakın, ayrılmama izin verin" sözleriyle transferine onay verilmesine talep ettiği öğrenildi.