Werder Bremen, ABD turunu iptal etti: 'İnsanlara ateş açılan bir şehirde...'

20.02.2026 16:03:00
Cumhuriyet Spor
Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirmeyi planladığı yaz turunu iptal ettiğini açıkladı. Kararın arkasında güvenlik kaygıları ve ülkeye giriş prosedürlerine ilişkin belirsizlikler bulunuyor.

Werder Bremen, Minnesota'da yaşanan son olayların kulübün değerleriyle uyuşmadığını belirterek, planlanan ABD yaz turunu gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Kulübün genel müdürü Klaus Filbry, DeichStube portalına yaptığı açıklamada özellikle Minnesota’da iki kişinin eyalet yetkilileri tarafından vurularak öldürülmesini hatırlattı.

Filbry, "Minnesota'da iki kişi eyalet yetkilileri tarafından vurularak öldürüldü. Şu anda ayaklanmaların yaşandığı ve insanlara ateş açılan bir şehirde futbol oynamak, kulübümüzün değerleriyle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

