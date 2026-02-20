Werder Bremen, ABD turunu iptal etti: 'İnsanlara ateş açılan bir şehirde...'

Werder Bremen, Minnesota'da yaşanan son olayların kulübün değerleriyle uyuşmadığını belirterek, planlanan ABD yaz turunu gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Kulübün genel müdürü Klaus Filbry, DeichStube portalına yaptığı açıklamada özellikle Minnesota’da iki kişinin eyalet yetkilileri tarafından vurularak öldürülmesini hatırlattı.

Filbry, "Minnesota'da iki kişi eyalet yetkilileri tarafından vurularak öldürüldü. Şu anda ayaklanmaların yaşandığı ve insanlara ateş açılan bir şehirde futbol oynamak, kulübümüzün değerleriyle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.