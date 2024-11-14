St. Pauli X'i terk etme kararı aldı: 'Elon Musk nefret makinesine dönüştürdü'

Yayınlanma: 14.11.2024 - 18:43

Güncelleme: 14.11.2024 - 18:43

İngiliz medya kuruluşu The Guardian'ın X platformundan paylaşım yapmama kararına Almanya'dan destek geldi.

Almanya Bundesliga ekibi St. Pauli, artık X platformunu kullanmayacağını açıkladı.

Elon Musk'ın X platformunu bir nefret makinesine dönüştürdüğünü belirten Alman kulüp, ABD seçiminde Donald Trump'ı destekleyen milyarderin, sosyal medya platformunda uyguladığı politika ile kamusal söylemi manipüle edeceğini ifade etti.

Alman kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Musk, platformun eski adı olan Twitter'ın başına geçtiğinden beri X'i bir nefret makinesine dönüştürdü. Irkçılık ve komplo teorileri engellenmeden yayılıyor, hatta küratörlüğünü yapıyor. Hakaret ve tehditler nadiren yaptırıma tabi tutuluyor ve sözde ifade özgürlüğü olarak satılıyor.

Buna ek olarak, Donald Trump seçim zaferinin ardından Musk'ı yeni oluşturulan bir ajansın başına getireceğini açıkladı. Musk, X'in de yardımıyla seçim kampanyası sırasında Trump'ı aktif olarak desteklemişti. X'in federal seçim kampanyasında da otoriter, insan düşmanı ve aşırı sağcı içeriği teşvik edeceği ve böylece kamusal söylemi manipüle edeceği varsayılabilir.

KARŞI ARGÜMAN ÜZERİNE KURULU

FC St Pauli X'in kullanımını zaten kısıtlamış ve nefrete karşı durmak amacıyla çeşitlilik ve kapsayıcılık için çoğunlukla siyasi açıklamalar yayımlamıştı. Kulüp artık X'teki faaliyetlerine son verecek. Hesap artık kullanılmayacak; ancak son on bir yılın içeriği tarihi bir değere sahip olduğu için çevrimiçi kalmaya devam edecek.

Kulüp, X'in kullanımına ilişkin eleştirel görüş alışverişi için üyelerine teşekkür ediyor ve platformdaki takipçilerini BlueSky'a geçmeye çağırıyor. FC St Pauli'nin İngilizce hesabı da yakında BlueSky'da yer alacak."