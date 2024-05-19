Wesley Sneijder'den derbi öncesi dikkat çeken paylaşım!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 13:36
Wesley Sneijder'den derbi öncesi dikkat çeken paylaşım!
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesinde İstanbul'a geldi ve sarı-lacivertli takıma göndermede bulundu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak İstanbul'da olduğunu ifade eden Sneijder, çektiği videoya Galatasaray taraftarının "Fener Ağlama" olarak tezahürat haline getirdiği Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkısını ekledi.

Wesley Sneijder'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftalar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.


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