West Ham, sahasında hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında West Ham, sahasında Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.

West Ham, sahasında hata yapmadı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:08

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında West Ham, Leicester City'yi konuk etti.

Londra Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip West Ham, 2-0'lık skorla kazandı.

West Ham'ın galibiyet golleri 21. dakikada Tomas Soucek ve 43. dakikada Jannik Vestergaard'ın kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu galibiyetin ardından West Ham, puanını 33 yaptı. Leicester City, 17 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında West Ham, Newcastle United'ı konuk edecek. Leicester City, Chelsea deplasmanına gidecek.


Etiketler: #west ham united #İngiltere Premier Lig #Leicester City

İlgili Haberler

West Ham, Evan Ferguson'u kadrosuna kattı

West Ham, Evan Ferguson'u kadrosuna kattı
Crystal Palace, West Ham'ı Mateta ile yıktı

Crystal Palace, West Ham'ı Mateta ile yıktı
Liverpool, West Ham'ı farklı devirdi!

Liverpool, West Ham'ı farklı devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler