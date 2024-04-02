West Ham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:55
West Ham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Davis Moyes'un ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

WEST HAM - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

West Ham, ligde oynadığı son maçta sahasında Newcastle United'a 4-3 mağlup olmuştu. 

Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town maçından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 


tottenham haberleri west ham united haberleri İngiltere Premier Lig haberleri

İlgili Haberler

Tottenham, 'Son' dakikalarda galibiyeti aldı!

Tottenham, 'Son' dakikalarda galibiyeti aldı!
Tottenham'a deplasmanda soğuk duş!

Tottenham'a deplasmanda soğuk duş!
Londra derbisinde Tottenham'dan 4 gollü galibiyet

Londra derbisinde Tottenham'dan 4 gollü galibiyet
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'

Galatasaray'dan PFDK tepkisi: 'Vicdanınıza sığıyor mu?'
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
TİP desteğini geri çekmişti: Gökhan Zan Hatay'da ne kadar oy aldı?

TİP desteğini geri çekmişti: Gökhan Zan Hatay'da ne kadar oy aldı?
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması

Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!

Erdal Beşikçioğlu'ndan Hakan Peker'e yerel seçimlerdeki ünlü isimler!
Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’

Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’