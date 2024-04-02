West Ham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Davis Moyes'un ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
WEST HAM - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
West Ham, ligde oynadığı son maçta sahasında Newcastle United'a 4-3 mağlup olmuştu.
Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town maçından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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