West Ham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:55

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:55

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Davis Moyes'un ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

WEST HAM - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

West Ham, ligde oynadığı son maçta sahasında Newcastle United'a 4-3 mağlup olmuştu.

Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Luton Town maçından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.